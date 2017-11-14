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Дальнее зарубежье 14.11.2017 16:32

В Дохе заявляют, что блокада со стороны арабских стран положительно повлияла на Катар

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани заявил во вторник, что кризис в отношениях между Дохой и рядом арабских стран значительно улучшил финансовое положение дел в стране.

"Мы не боимся бойкота со стороны этих стран, без них мы в тысячу раз состоятельнее", - сказал эмир Катара, выступая в верхней палате парламента страны.

"Мы извлекли пользу из этого опыта. Он способствовал формированию национальной самобытности Катара и усилил национальное единство", - отметил эмир Катара.

Кроме того, шейх Тамим добавил, что соседние страны, по его мнению, не нацелены на решение кризиса.

"Страны, объявившие блокаду, не хотят урегулировать кризис", - сказал катарский эмир.

Летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Четыре страны выдвинули Катару 13 требований, которые страна отвергла.

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Тэги: КАТАР, ЭМИР, КРИЗИС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]