В Дохе заявляют, что блокада со стороны арабских стран положительно повлияла на Катар

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани заявил во вторник, что кризис в отношениях между Дохой и рядом арабских стран значительно улучшил финансовое положение дел в стране.

"Мы не боимся бойкота со стороны этих стран, без них мы в тысячу раз состоятельнее", - сказал эмир Катара, выступая в верхней палате парламента страны.

"Мы извлекли пользу из этого опыта. Он способствовал формированию национальной самобытности Катара и усилил национальное единство", - отметил эмир Катара.

Кроме того, шейх Тамим добавил, что соседние страны, по его мнению, не нацелены на решение кризиса.

"Страны, объявившие блокаду, не хотят урегулировать кризис", - сказал катарский эмир.

Летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Четыре страны выдвинули Катару 13 требований, которые страна отвергла.