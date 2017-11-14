Глава МИД Армении обсудил в Москве с посредниками по Карабаху возможность его встречи с азербайджанским коллегой

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили во вторник на встрече в Москве процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.

"Стороны обменялись мнениями относительно необходимых шагов для создания благоприятных условий по продвижению исключительного мирного процесса урегулирования. Стороны также обсудили меры, направленные на реализацию достигнутых на встречах президентов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренностей", - сообщили в пресс-службе МИД Армении.

На встрече также была обсуждены возможность организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана, отметили в ведомстве.