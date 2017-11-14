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Карабахский конфликт 14.11.2017 16:06

Глава МИД Армении обсудил в Москве с посредниками по Карабаху возможность его встречи с азербайджанским коллегой

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили во вторник на встрече в Москве процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.

"Стороны обменялись мнениями относительно необходимых шагов для создания благоприятных условий по продвижению исключительного мирного процесса урегулирования. Стороны также обсудили меры, направленные на реализацию достигнутых на встречах президентов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренностей", - сообщили в пресс-службе МИД Армении.

На встрече также была обсуждены возможность организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана, отметили в ведомстве.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]