ВТБ консолидировал почти 100% акций в азербайджанском дочернем банке

ВТБ 24 выкупил у AtaHolding долю в дочернем банке в Азербайджане, что позволило группе ВТБ консолидировать почти 100% акций "ВТБ Банк (Азербайджан)", свидетельствуют материалы группы.

ВТБ 24 (розничная "дочка" ВТБ) 10 ноября приобрел 124 млн 496 тыс. обыкновенных акций азербайджанского банка (48,99% уставного капитала) у AtaHolding. Ранее сообщалось, что акции будут выкуплены по цене $0,252184550427213 за одну акцию. Таким образом, за этот пакет российский банк должен был заплатить порядка $31,4 млн.

Группа ВТБ вышла на рынок Азербайджана в конце 2008 года. Банковская лицензия ОАО "ВТБ Банк (Азербайджан)" была выдана в марте 2009 года. В ноябре того же года в капитал банка вошел AtaHolding, приобретя 48,99% акций, еще 0,01% купило физическое лицо. Контрольный пакет в размере 51% остался у группы ВТБ.

"Консолидация пакета акций "ВТБ Банка (Азербайджан)" проводится для целей усиления контроля и в рамках оптимизации системы управления зарубежной сетью", - поясняли в июле "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.