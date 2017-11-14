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Регион 14.11.2017 16:26

Число жертв землетрясения в Иране достигло 530 человек

До 530 человек выросло число погибших в Иране в результате сильного землетрясения, передают во вторник официальные иранские СМИ.

Ранее сообщалось о гибели не менее 445 человек.

Кроме того, от подземных толчков травмы получили еще более 7 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на понедельник на границе Ирана с Ираком.

Стихия нанесла значительный материальный ущерб, разрушены жилые дома и государственные учреждения, нарушена подача электроэнергии.

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Тэги: ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]