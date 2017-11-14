Число жертв землетрясения в Иране достигло 530 человек

До 530 человек выросло число погибших в Иране в результате сильного землетрясения, передают во вторник официальные иранские СМИ.

Ранее сообщалось о гибели не менее 445 человек.

Кроме того, от подземных толчков травмы получили еще более 7 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на понедельник на границе Ирана с Ираком.

Стихия нанесла значительный материальный ущерб, разрушены жилые дома и государственные учреждения, нарушена подача электроэнергии.