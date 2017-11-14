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Дальнее зарубежье 14.11.2017 17:03

Техперсонал аэропортов в Италии будет бастовать 21 ноября

Технический персонал аэропортов в Италии планирует провести забастовку 21 ноября, сообщил во вторник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Италия - 21 ноября планируется забастовка технического персонала аэропортов, в том числе, во Флоренции, Пизе и Болонье", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АЭРОПОРТЫ, ЗАБАСТОВКА, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]