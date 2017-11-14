Техперсонал аэропортов в Италии будет бастовать 21 ноября

Технический персонал аэропортов в Италии планирует провести забастовку 21 ноября, сообщил во вторник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Италия - 21 ноября планируется забастовка технического персонала аэропортов, в том числе, во Флоренции, Пизе и Болонье", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.