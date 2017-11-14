Буровые компании в Азербайджане за 9 месяцев оказали услуг на свыше $800 млн

Объем услуг, оказанных в январе-сентябре 2017 года буровыми компаниями в сфере нефтегазодобычи Азербайджана, составил 1 млрд 362 млн 36,7 тыс. манатов ($801 млн), что на 9,2% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В январе-сентябре 2017 года буровыми компаниями было оказано услуг по бурению, связанных с добычей нефти и газа на сумму 1 млрд 362 млн 36,7 тыс. манатов. Из указанной суммы на долю услуг, оказанных иностранными и совместными предприятиями, пришлось 1 млрд 257 млн 555,1 тыс. манатов, что на 2,2% ниже показателя аналогичного периода 2017 года», - отметили в Госкомстате.

В 2016 году буровыми предприятиями в Азербайджане было оказано услуг по бурению с целью добычи нефти и газа услуг на 2 млрд 63 млн 857,2 тыс. манатов, в том числе иностранными компаниями и совместными предприятиям - на 1 млрд 798 млн 144,1 тыс. манатов.

Н.Аббасова