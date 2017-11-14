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Регион 14.11.2017 17:32

Саргсян в среду обсудит в Москве двусторонние отношения, проблематику ЕвразЭС и региональную тематику

Президент Армении Серж Саргсян 15 ноября посетит Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Будут проведены переговоры, в ходе которых имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также актуальные региональные темы", - говорится в сообщении.

Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России, которая состоится в Государственной Третьяковской галерее.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]