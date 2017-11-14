Саргсян в среду обсудит в Москве двусторонние отношения, проблематику ЕвразЭС и региональную тематику

Президент Армении Серж Саргсян 15 ноября посетит Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Будут проведены переговоры, в ходе которых имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также актуальные региональные темы", - говорится в сообщении.

Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России, которая состоится в Государственной Третьяковской галерее.