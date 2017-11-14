Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Ницце, никто не пострадал

В Ницце неизвестный открыл стрельбу по прохожим, сообщает во вторник издание "Нис Матен".

Инцидент произошел в районе порта. Район на некоторое время оцепила полиция, однако позже оцепление было снято.

Предполагается, что стрельба велась из пневматической винтовки. Задержать стрелка полиции не удалось.

Телеканал "Франс-3" отмечает, со ссылкой на полицию, что пострадавших в результате стрельбы нет.