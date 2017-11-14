Дамаск видит в Конгрессе национального диалога главную возможность урегулирования в Сирии - сирийский посол

Конгресс национального диалога поможет созданию благоприятной среды для развития политического диалога в Сирии, заявил посол САР в России Рияд Хаддад.

"Мы уверены, что Конгресс национального диалога Сирии станет основным шагом в решении сирийского вопроса, причем в самое ближайшее время", - сказал посол на встрече делегации сирийских парламентариев с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.

По его словам, "важность этой конференции заключается не только в ее значении для сирийского кризиса, но и всего региона в целом".

"Безусловно, в ходе этой конференции будет создана благоприятная среда для развития политического диалога внутри Сирии, с учетом политической воли сирийского народа и важности решений, который сам сирийский народ принимает касательного своего будущего в том, что касается политического устройства страны", - заявил сирийский дипломат.

Ранее Р.Хаддад заявил "Интерфаксу" что сложно определить возможную дату проведения Конгресса национального диалога Сирии.

"Это сложный вопрос. Данная тема обрабатывается в Сирии, результат пока неизвестен", - сказал посол.

Он добавил, что нет понимания, пройдет ли Конгресс до конца 2017 года или состоится уже в следующем году.

Р.Хаддад в разговоре с журналистами также отметил, что "подготовка к проведению национального диалога идет тщательно для того, чтобы этот процесс был плодотворный, принес результат".