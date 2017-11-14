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Дальнее зарубежье 14.11.2017 18:02

Дамаск видит в Конгрессе национального диалога главную возможность урегулирования в Сирии - сирийский посол

Конгресс национального диалога поможет созданию благоприятной среды для развития политического диалога в Сирии, заявил посол САР в России Рияд Хаддад.

"Мы уверены, что Конгресс национального диалога Сирии станет основным шагом в решении сирийского вопроса, причем в самое ближайшее время", - сказал посол на встрече делегации сирийских парламентариев с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.

По его словам, "важность этой конференции заключается не только в ее значении для сирийского кризиса, но и всего региона в целом".

"Безусловно, в ходе этой конференции будет создана благоприятная среда для развития политического диалога внутри Сирии, с учетом политической воли сирийского народа и важности решений, который сам сирийский народ принимает касательного своего будущего в том, что касается политического устройства страны", - заявил сирийский дипломат.

Ранее Р.Хаддад заявил "Интерфаксу" что сложно определить возможную дату проведения Конгресса национального диалога Сирии.

"Это сложный вопрос. Данная тема обрабатывается в Сирии, результат пока неизвестен", - сказал посол.

Он добавил, что нет понимания, пройдет ли Конгресс до конца 2017 года или состоится уже в следующем году.

Р.Хаддад в разговоре с журналистами также отметил, что "подготовка к проведению национального диалога идет тщательно для того, чтобы этот процесс был плодотворный, принес результат".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПОСОЛ, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]