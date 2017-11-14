Принципиальная позиция Баку по Карабаху осталась неизменной, конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Принципиальная позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не изменилась, Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
"В урегулировании нагорно-карабахского конфликта наша позиция не изменилась. Этот конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Мы никогда не допустим образования второго армянского государства на своей территории", - заявил И.Алиев во вторник на мероприятии, посвященном 25-летию создания правящей партии "Yeni Azerbaycan".
По его словам, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, резолюции Совбеза ООН по конфликту полностью должны быть выполнены. "Это наша принципиальная позиция, основанная на историческом и международном праве, так как Нагорный Карабах – исторически наша территория", - отметил президент.
И.Алиев подчеркнул, что соседние страны, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ЕС в этом году не признали незаконный "референдум" в Нагорном Карабахе, тем самым "еще раз подтвердили, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана".
А.Азизов
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