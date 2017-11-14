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Дальнее зарубежье 14.11.2017 18:14

Подавший в отставку премьер Ливана планирует вернуться на родину в ближайшие дни

Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири намерен в ближайшие дни вернуться в Ливан, сообщает издание "Аль-Арабия".

Телеканал уточняет, что С.Харири написал в своем "Твиттере" о намерении вернуться в Ливан "в течение двух дней".

Ранее в записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил о том, что он уходит в отставку.

В этом обращении С.Харири обвинил Иран и шиитское движение "Хезболла" во вмешательстве во внутренние дела Ливана. Подавший в отставку премьер добавил, что опасается покушения на свою жизнь. После обращения С.Харири в Ливан не возвращался.

Президент Ливана Мишель Аун в свою очередь заявил, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним.

Глава "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что отставка С.Харири была незаконной.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕМЬЕР, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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