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Дальнее зарубежье 14.11.2017 18:26

Toshiba продала подразделение по выпуску телевизоров китайской Hisense за $114 млн

Японская Toshiba Corp. во вторник объявила о продаже подразделения по производству телевизоров и другой видеотехники китайской группе Hisense за 12,9 млрд иен ($114 млн).

Как говорится в пресс-релизе Toshiba, 95% акций Toshiba Visual Solutions Corporations (TVS) будут переданы одной из "дочек" Hisence к концу февраля 2018 года или вскоре после этого, при условии получения разрешений соответствующих регуляторов.

Одно время именно это подразделение Toshiba символизировало процветание японских технологий и сделало бренд узнаваемых в домах миллионов потребителей по всему миру, отмечает Financial Times.

Toshiba несет существенные убытки и распродает активы после банкротства ее американской атомной "дочки" Westinghouse Electric Co. В сентябре корпорация подписала соглашение о продаже самого ценного подразделения, выпускающего чипы памяти, за 2 трлн иен. Однако в начале ноября топ-менеджеры Toshiba признались в том, что строят антикризисные планы на тот случай, если сделка не будет завершена до конца финансового года (31 марта 2018 года).

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Тэги: ЯПОНИЯ, TOSHIBA, ТВ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]