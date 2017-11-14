Toshiba продала подразделение по выпуску телевизоров китайской Hisense за $114 млн

Японская Toshiba Corp. во вторник объявила о продаже подразделения по производству телевизоров и другой видеотехники китайской группе Hisense за 12,9 млрд иен ($114 млн).

Как говорится в пресс-релизе Toshiba, 95% акций Toshiba Visual Solutions Corporations (TVS) будут переданы одной из "дочек" Hisence к концу февраля 2018 года или вскоре после этого, при условии получения разрешений соответствующих регуляторов.

Одно время именно это подразделение Toshiba символизировало процветание японских технологий и сделало бренд узнаваемых в домах миллионов потребителей по всему миру, отмечает Financial Times.

Toshiba несет существенные убытки и распродает активы после банкротства ее американской атомной "дочки" Westinghouse Electric Co. В сентябре корпорация подписала соглашение о продаже самого ценного подразделения, выпускающего чипы памяти, за 2 трлн иен. Однако в начале ноября топ-менеджеры Toshiba признались в том, что строят антикризисные планы на тот случай, если сделка не будет завершена до конца финансового года (31 марта 2018 года).