Toshiba продала подразделение по выпуску телевизоров китайской Hisense за $114 млн

Японская Toshiba Corp. во вторник объявила о продаже подразделения по производству телевизоров и другой видеотехники китайской группе Hisense за 12,9 млрд иен ($114 млн).
Как говорится в пресс-релизе Toshiba, 95% акций Toshiba Visual Solutions Corporations (TVS) будут переданы одной из "дочек" Hisence к концу февраля 2018 года или вскоре после этого, при условии получения разрешений соответствующих регуляторов.
Одно время именно это подразделение Toshiba символизировало процветание японских технологий и сделало бренд узнаваемых в домах миллионов потребителей по всему миру, отмечает Financial Times.
Toshiba несет существенные убытки и распродает активы после банкротства ее американской атомной "дочки" Westinghouse Electric Co. В сентябре корпорация подписала соглашение о продаже самого ценного подразделения, выпускающего чипы памяти, за 2 трлн иен. Однако в начале ноября топ-менеджеры Toshiba признались в том, что строят антикризисные планы на тот случай, если сделка не будет завершена до конца финансового года (31 марта 2018 года).
«Книга оппозиции» в Азербайджане закрыта, убежден Алиев
Азербайджан может принять решение о выходе из Совета Европы, если кризис в отношениях усугубится – Алиев
В Азербайджане нет политической силы, способной конкурировать с правящей партией – Алиев
Курс манат/доллар на 15 ноября - 1,7002 манат/$1
Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland для оффшорных операций и для аэро- и видеосъемок
Заседание азербайджано-китайской МПК состоится в 2018 году – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане может открыться специализированный новостной телеканал
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310
Губернатор Южного Синая хочет решить имеющиеся проблемы для увеличения числа туристов из Азербайджана
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»