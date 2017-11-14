Арестованы члены группы, организовавшие сеть подпольных казино по всей России

Московские следователи добились ареста 12 членов группы, обвиняемых в организации подпольных казино по всей территории страны, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
"В настоящее время в отношении 12 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест. Двое соучастников находятся в федеральном розыске", - сказала Ю.Иванова во вторник "Интерфаксу".
По ее словам, в зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и незаконной организации азартных игр группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).
"По версии следствия, в 2015 году 51-летний Сергей Ерков разработал план и вступил в преступный сговор с 33-летним Александром Горлышкином для создания преступного сообщества и совершения организованной группой лиц незаконной организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием сети Интернет на территории различных субъектов РФ", - сказала Ю.Иванова.
Она отметила, что, по предварительным данным, за период функционирования игрового процесса преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 66 млн рублей.
"Для достижения своих целей Ерков и Горлышкин привлекли еще не менее 15 участников, одним из которых является сотрудник полиции управления МВД по городу Саранску", - сказала представитель следствия.
По ее словам, каждый член группы выполнял свои функции, в том числе по непосредственной сборке игорного оборудования, установке программного обеспечения, позволяющего организовать игровой процесс с получением выигрыша, техническому обслуживанию игорного оборудования, а также технической поддержке работы Интернет-ресурсов, функции по бухгалтерскому учету и формированию материально-финансовой базы преступного сообщества и транспортировке оборудования по территории РФ.
"Следователями проведено 33 обыска в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы и республики Мордовия, в ходе которых было обнаружено и изъято 260 единиц игорного оборудования, денежные средства на сумму около 10 млн рублей, комплектующие к игровым терминалам, компьютерная техника, системы видеоконтроля, черная бухгалтерия и иные предметы и документы", - сказала Ю.Иванова.
Она добавила, что противоправная деятельность была выявлена в результате мероприятий, проведенных следователями столичного управления СК совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД, УЭБиПК ГУ МВД по городу Москве и МВД по республике Мордовия.
Статья 210 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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