В Азербайджане нет политической силы, способной конкурировать с правящей партией – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не видит политической силы, способной конкурировать с правящей партией - Yeni Azerbaycan («Новый Азербайджан»).
«За последние 25 лет наша партия успешно развивалась и победила с подавляющим большинством голосов на всех выборах – парламентских и президентских. Сегодня в Азербайджане не существует какой-либо политической силы, способной соперничать с нашей партией»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на мероприятии, посвященной 25-летию создания партии.
Глава государства отметил, что «несмотря на это, мы должны смотреть вперед и не довольствоваться достигнутыми успехами».
И.Алиев подчеркнул, что одним из приоритетов внутренней политики является обеспечение стабильности в Азербайджане. «Ни одна страна не может развиваться без внутренней стабильности. Сегодня на примере стран мира мы видим, что в случае нарушения стабильности не бывает ни инвестиций, ни социального благополучия»,- сказал И.Алиев.
«Гарантом стабильности в Азербайджане является его народ. Именно единство власти и народа обуславливает эту стабильность»,- добавил он.
По словам президента, единство власти и народа в Азербайджане также создает правящей партии возможность планировать стратегию долгосрочного развития.
Ф.Исазаде
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