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Внутренняя политика 14.11.2017 17:53

В Азербайджане нет политической силы, способной конкурировать с правящей партией – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не видит политической силы, способной конкурировать с правящей партией - Yeni Azerbaycan («Новый Азербайджан»).

«За последние 25 лет наша партия успешно развивалась и победила с подавляющим большинством голосов на всех выборах – парламентских и президентских. Сегодня в Азербайджане не существует какой-либо политической силы, способной соперничать с нашей партией»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на мероприятии, посвященной 25-летию создания партии.

Глава государства отметил, что «несмотря на это, мы должны смотреть вперед и не довольствоваться достигнутыми успехами».

И.Алиев подчеркнул, что одним из приоритетов внутренней политики является обеспечение стабильности в Азербайджане. «Ни одна страна не может развиваться без внутренней стабильности. Сегодня на примере стран мира мы видим, что в случае нарушения стабильности не бывает ни инвестиций, ни социального благополучия»,- сказал И.Алиев.

«Гарантом стабильности в Азербайджане является его народ. Именно единство власти и народа обуславливает эту стабильность»,- добавил он.

По словам президента, единство власти и народа в Азербайджане также создает правящей партии возможность планировать стратегию долгосрочного развития.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПОЛИТИКА, СОПЕРНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]