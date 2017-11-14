МЧС России окажет консультативную и практическую помощь аппарату уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в создании и запуске социального навигатора - телефона "117" - для помощи семьям, сообщил глава МЧС Владимир Пучков на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Цель социального навигатора - объединить усилия ведомств по оказанию помощи семьям: позвонив по номеру "117", можно будет получить экстренную помощь в решении детских и семейных проблем, а также в любой конкретной ситуации четко выстроенную последовательность шагов для ее дальнейшего решения.

По словам А.Кузнецовой, навигатор будет создан в ряде регионов в пилотном режиме по опыту создания системы вызова экстренных служб "112".

Этот проект А.Кузнецова представила президенту России Владимиру Путину в канун Международного дня защиты детей. Его задача - межведомственная координация усилий по оказанию помощи семьям, женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Глава МЧС отметил, что сотрудничество министерства с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка плодотворно развивается по огромному спектру направлений в рамках подписанного год назад соглашения между двумя структурами.

"Мы наращиваем потенциал взаимодействия наших служб, а также региональных главков МЧС России по субъектам и представителей уполномоченного, которые работают в регионах. Наша задача - при возникновении малейших проблем, касающихся детей, - максимально быстро оказать адресную конкретной помощь и поддержку", - подчеркнул Пучков.