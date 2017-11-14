МЧС России окажет консультативную и практическую помощь аппарату уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в создании и запуске социального навигатора - телефона "117" - для помощи семьям, сообщил глава МЧС Владимир Пучков на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
Цель социального навигатора - объединить усилия ведомств по оказанию помощи семьям: позвонив по номеру "117", можно будет получить экстренную помощь в решении детских и семейных проблем, а также в любой конкретной ситуации четко выстроенную последовательность шагов для ее дальнейшего решения.
По словам А.Кузнецовой, навигатор будет создан в ряде регионов в пилотном режиме по опыту создания системы вызова экстренных служб "112".
Этот проект А.Кузнецова представила президенту России Владимиру Путину в канун Международного дня защиты детей. Его задача - межведомственная координация усилий по оказанию помощи семьям, женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Глава МЧС отметил, что сотрудничество министерства с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка плодотворно развивается по огромному спектру направлений в рамках подписанного год назад соглашения между двумя структурами.
"Мы наращиваем потенциал взаимодействия наших служб, а также региональных главков МЧС России по субъектам и представителей уполномоченного, которые работают в регионах. Наша задача - при возникновении малейших проблем, касающихся детей, - максимально быстро оказать адресную конкретной помощь и поддержку", - подчеркнул Пучков.
«Книга оппозиции» в Азербайджане закрыта, убежден Алиев
Азербайджан может принять решение о выходе из Совета Европы, если кризис в отношениях усугубится – Алиев
В Азербайджане нет политической силы, способной конкурировать с правящей партией – Алиев
Курс манат/доллар на 15 ноября - 1,7002 манат/$1
Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland для оффшорных операций и для аэро- и видеосъемок
Заседание азербайджано-китайской МПК состоится в 2018 году – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане может открыться специализированный новостной телеканал
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310
Губернатор Южного Синая хочет решить имеющиеся проблемы для увеличения числа туристов из Азербайджана
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»