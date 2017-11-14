Условия для запуска политического процесса в Сирии формируются в рамках Астанинских встреч - Чижов

В последнее время в Сирии динамично развиваются тенденции, позволяющие рассчитывать на окончательную ликвидацию террористического очага и выход на договоренности между сирийцами с последующим запуском реального политического процесса, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Условия для этого шаг за шагом формируются в рамках Астанинских встреч, которых было уже семь. Создание зон деэскалации уже привело к ощутимому улучшению обстановки "на земле". Появляются предпосылки для возврата к мирной жизни, началу восстановления разрушенного, не только в материальной сфере, но и в плане доверия между различными группами населения", - сказал высокопоставленный российский дипломат, выступая во вторник в здании Европейского парламента в Страсбурге.

Он обратился с призывом к членам международного сообщества "оказывать поддержку процессу деэскалации и стабилизации в Сирии, в том числе через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление объектов жизнеобеспечения, социально-экономической инфраструктуры".

"И, конечно, необходимо ускорить движение к долгосрочному и надежному урегулированию в САР, ориентиры которого заложены в резолюции 2254 СБ ООН. Предпринимаемые нами усилия призваны помочь и продвижению межсирийских консультаций в Женеве", - отметил В.Чижов.

Он также напомнил, что вскоре в Сочи должен стартовать Конгресс сирийского национального диалога, на который были приглашены представители 33 сирийских политических сил.

"Видим основную задачу в том, чтобы содействовать сохранению Сирии в качестве единого, независимого и суверенного, территориально целостного, светского, демократического государства. Только так может быть достойно обеспечена реализация чаяний сирийцев, которым предстоит самим определить будущее своей страны. Время для диалога давно уже пришло. Упускать момент нельзя", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.