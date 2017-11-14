Азербайджан может принять решение о выходе из Совета Европы, если кризис в отношениях усугубится – Алиев

Президент Ильхам Алиев надеется на преодоление кризиса в отношениях между Азербайджаном и Советом Европы.
"Мы в течение 15 лет являемся активными членами Совета Европы. Однако, в последнее время в результате деятельности генсека СЕ, между Азербайджаном и этой организацией возник искусственный кризис. Не мы являемся инициаторами этого кризиса, мы лишь приняли адекватные меры в отношении несправедливой политики в отношении нас", - сказал И.Алиев во вторник на мероприятии, посвященном 25-летию создания правящей партии "Yeni Azerbaycan".
По его словам, адекватные шаги Азербайджана оказались своевременными.
И.Алиев подчеркнул, что такая известная организация, как Совет Европы, не должна превращаться в жертву неудачных амбиций отдельных людей. "Я надеюсь, что все вопросы, связанные с отношениями с этой организацией будут решены. Мы этого хотим и на это надеемся. Однако, если этот кризис углубится, то Азербайджан волен принимать любое решение. Мы добровольно вступили во все организации и также добровольно можем выйти из них. Никто нас насильно не сможет удерживать в организациях", - отметил он.
Президент добавил, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику. "Для небольших стран вести независимую политику является не таким уж и легким вопросом. Некоторые страны выбирают другой путь, находятся под крылом отдельных стран. Это, возможно, очень удобно. Однако, наш путь – независимость, который принесет нам удачу. Поэтому и мы дальше будем проводить независимую политику", - подчеркнул он.
И.Алиев отметил, что во внешней политике Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с соседними странами. "У нас созданы прекрасные и деловые отношения практически со всеми соседними странами, основанные на взаимном уважении и доверии. Такой подход позволил нам реализовать крупные энергетические и транспортные региональные проекты. Поэтому отрадно, что с соседними странами у нас нет проблем", - подчеркнул президент.
А.Азизов
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