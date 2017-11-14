«Книга оппозиции» в Азербайджане закрыта, убежден Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что «книга оппозиции» в Азербайджане давно закрыта.
«Группа, именующая себя оппозицией, считает, что им создают искусственные препятствия. Причины своих неудачных митингов они должны искать в себе»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на мероприятии, посвященной 25-летию партии «Ени Азербайджан».
«Народ давно сказал «нет» этим элементам. Им нет места на политической арене Азербайджана. Не потому, что мы им препятствуем, а потому что, как говорят, их книга давно закрыта»,- добавил он.
Глава государства отметил, что в эпоху стремительного развития информационных технологий невозможно скрыть что-либо от народа.
«Народ хорошо знает, что именующая себя оппозицией группа управляется из-за рубежа. Они получают команды извне и активизируются в определенное время. Это еще раз говорит о том, что азербайджанский народ не допустит пятую колонну к укреплению своих позиций»,- заявил И.Алиев.
По словам президента, методология очень проста.
«За рубежом фабрикуется ложь, стартует кампания по распространению клеветы, которая затем публикуется в иностранных СМИ. Затем на основе этого наблюдается определенное движение, да движение, я бы не назвал это активностью»,- отметил президент.
Ф.Исазаде
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