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Внутренняя политика 14.11.2017 18:12

«Книга оппозиции» в Азербайджане закрыта, убежден Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что «книга оппозиции» в Азербайджане давно закрыта.

«Группа, именующая себя оппозицией, считает, что им создают искусственные препятствия. Причины своих неудачных митингов они должны искать в себе»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на мероприятии, посвященной 25-летию партии «Ени Азербайджан».

«Народ давно сказал «нет» этим элементам. Им нет места на политической арене Азербайджана. Не потому, что мы им препятствуем, а потому что, как говорят, их книга давно закрыта»,- добавил он.

Глава государства отметил, что в эпоху стремительного развития информационных технологий невозможно скрыть что-либо от народа.

«Народ хорошо знает, что именующая себя оппозицией группа управляется из-за рубежа. Они получают команды извне и активизируются в определенное время. Это еще раз говорит о том, что азербайджанский народ не допустит пятую колонну к укреплению своих позиций»,- заявил И.Алиев.

По словам президента, методология очень проста.

«За рубежом фабрикуется ложь, стартует кампания по распространению клеветы, которая затем публикуется в иностранных СМИ. Затем на основе этого наблюдается определенное движение, да движение, я бы не назвал это активностью»,- отметил президент.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ОППОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]