«Книга оппозиции» в Азербайджане закрыта, убежден Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что «книга оппозиции» в Азербайджане давно закрыта.

«Группа, именующая себя оппозицией, считает, что им создают искусственные препятствия. Причины своих неудачных митингов они должны искать в себе»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на мероприятии, посвященной 25-летию партии «Ени Азербайджан».

«Народ давно сказал «нет» этим элементам. Им нет места на политической арене Азербайджана. Не потому, что мы им препятствуем, а потому что, как говорят, их книга давно закрыта»,- добавил он.

Глава государства отметил, что в эпоху стремительного развития информационных технологий невозможно скрыть что-либо от народа.

«Народ хорошо знает, что именующая себя оппозицией группа управляется из-за рубежа. Они получают команды извне и активизируются в определенное время. Это еще раз говорит о том, что азербайджанский народ не допустит пятую колонну к укреплению своих позиций»,- заявил И.Алиев.

По словам президента, методология очень проста.

«За рубежом фабрикуется ложь, стартует кампания по распространению клеветы, которая затем публикуется в иностранных СМИ. Затем на основе этого наблюдается определенное движение, да движение, я бы не назвал это активностью»,- отметил президент.

Ф.Исазаде