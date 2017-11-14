В Азербайджане может открыться специализированный новостной телеканал

Национальный совет телевидения и радио (НСТР) Азербайджана объявил конкурс по созданию специализированного новостного телеканала, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в НСТР.
«НСТР на заседании во вторник обсудил вопрос по объявлению конкурса по созданию специализированного новостного телеканала, который будет вещать на Баку и Абшерон»,- отметили в НСТ Р.
Прием предложений по конкурсу будет проводится с 16 ноября по 16 декабря 2017 года.
Ф.Исазаде
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