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СНГ 15.11.2017 10:14

Шесть человек погибли при падении самолета в Хабаровском крае - уточненные данные полиции

Полиция уточнила количество погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета в Хабаровском крае - шесть человек.

"По уточненным данным, погибло не восемь, а шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний восток" в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Самолет упал в среду при заходе на посадку в аэропорт поселка Нелькан.

Ответственность "Хабаровских авиалиний" застрахована в региональной страховой компании "Стерх", сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе страховщиков ответственности.

Согласно законодательству, родственники погибших могут получить по 2,025 млн рублей от страховщика, пострадавшие - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести травм.

Договор страхования с перевозчиком действует до 18 декабря 2017 года, по нему застрахована ответственность на 10 самолётах авиакомпании, включая разбившийся L-410.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ПОГИБШИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]