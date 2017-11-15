Шесть человек погибли при падении самолета в Хабаровском крае - уточненные данные полиции

Полиция уточнила количество погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета в Хабаровском крае - шесть человек.

"По уточненным данным, погибло не восемь, а шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний восток" в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Самолет упал в среду при заходе на посадку в аэропорт поселка Нелькан.

Ответственность "Хабаровских авиалиний" застрахована в региональной страховой компании "Стерх", сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе страховщиков ответственности.

Согласно законодательству, родственники погибших могут получить по 2,025 млн рублей от страховщика, пострадавшие - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести травм.

Договор страхования с перевозчиком действует до 18 декабря 2017 года, по нему застрахована ответственность на 10 самолётах авиакомпании, включая разбившийся L-410.