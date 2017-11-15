Президент Киргизии призвал страны-члены ЕАЭС сделать приоритетом экономические отношения

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что по-прежнему считает вступление республики в Евразийский экономический союз правильным решением.

"Мы с большой надеждой вступали в ЕАЭС, и сегодня я считаю, что это было правильное решение, я это подчеркиваю. Я ежедневно читаю казахскую и российскую прессу, где говорят, что Атамбаев хочет развалить союз. Это полный бред", - заявил он в среду в ходе заседания Национального совет по устойчивому развитию.

"Уже больше месяца Киргизия отрезана от ЕАЭС по прихоти одного человека. Так кто же хочет развалить союз? Киргизии устроена блокада, потому что президент потребовал не вмешиваться во внутренние дела Киргизии", - сказал А.Атамбаев.

"К сожалению, говоря о будущем ЕАЭС, хочу сказать, что в союзе должны быть в первую очередь экономические отношения, а не капризы и прихоти некоторых президентов. Без этого ЕАЭС не сможет стать цивилизованным экономическим союзом", - отметил президент Киргизии.

"Меня поражает отношение руководителей стран ЕАЭС и главы ЕЭК Тиграна Саркисяна. Руководством Казахстана и бездействием ЕЭК наносится непоправимый ущерб союзу в глазах мирового сообщества и союзников", - сказал А.Атамбаев.

"Я помню 2014 год, когда по прихоти такого же престарелого президента на юге Киргизии отключили газ и более 1 млн граждан остались без газа и света. Говорили, что Атамбаев должен поехать на поклон престарелому диктатору, потому что всегда так было и при Акаеве и Бакиеве (экс-президенты Киргизии - ИФ). Я за что должен извиняться, за то, что потребовал не вмешиваться во внутренние дела?" - заявил он.

"Киргизия пережила блокаду 2010 года и 2014 года и это переживет. Когда ты поджигаешь дом соседа, не забывай, что пламя может перемениться и перекинутся на твой дом. Дом соседа надо уважать", - добавил А.Атамбаев.

Как сообщалось, с 10 октября со стороны Казахстана был ужесточен режим пропуска людей и грузов на государственной границе с Киргизией. Несмотря на неоднократные переговоры на уровне глав правительств двух стран, многокилометровая очередь из большегрузных машин на границе продолжает сохраняться. В связи с ужесточением контроля на границе Киргизия обратилась в ВТО и Евразийский экономический союз.

Казахская сторона заявляла, что ужесточение проверок на границе связано с необходимостью борьбы с "контрабандой", контрафактными товарами, санитарными и фитосанитарными требованиями.

10 ноября в правительстве Киргизии заявили, что потери экономики страны из-за ужесточения контроля на границе с Казахстаном по оценке МВФ превысили $200 млн.

24 ноября полномочия А.Атамбаева на посту президента Киргизии истекут в связи со вступлением в должность нового главы республики Сооронбая Жээнбекова.