Агропарк будет создан на северо-западе Азербайджана

Агропарк будет создан на территории Шекинского и Огузского районов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".
С целью обеспечения этого агропарка оросительной водой ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" проводит опрос предложений для подготовки проектно-сметной документации и проведения экспертизы.
Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что правительство поощряет создание агропарков. "В 26 районах страны планируется создать 38 агропарков. Уже завершен первый этап работ по созданию Хачмазского, Шамкирского и Джалилабадского агропарков, начаты работы по созданию еще 12 агропарков", - подчеркнул Ш.Мустафаев.
А.Азизов
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