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Дальнее зарубежье 15.11.2017 12:19

Эстония на выделяемую США финансовую помощь закупит оружие у американского ВПК - СМИ

Эстония приобретет на средства, которые планируют выделить США странам Балтии, оружие и боеприпасы у американского военно-промышленного комплекса, сообщает в среду эстонская газета Postimees со ссылками на источник в эстонском министерстве обороны.

По данным издания, проектом бюджета вооруженных сил США на 2018 год запланировано выделить Латвии, Литве и Эстонии $100 млн, которые будут поделены между тремя балтийскими государствами поровну. Выделяемые деньги будут связаны с конкретными поставками. Оружие и боеприпасы будет необходимо заказывать у военно-промышленного комплекса США, а оплачивать счета будет Пентагон.

Предварительные переговоры о поставках в страны Балтии уже провели с США, но конкретный список получаемого оружия и техники пока не оглашается. Как ожидается, это могут быть средства разведки, беспилотники, бронебойное, стрелковое оружие, боеприпасы, радары или огневые средства ПВО. Учтены и позиции армии США о том, какое конкретно вооружение необходимо для лучшей защиты региона и союзных войск.

"Это была наша постоянная работа, разговоры и донесение наших потребностей: в общении с США разъясняли, что нам недостает, и если вы хотите помочь, то это можно сделать в той или иной области", - сказал начальник отдела оборонных инвестиций министерства обороны Кусти Салм (Kusti Salm).

Заказы страны Балтии должны сделать до 2020 года.

Как отмечает издание, инициатором проекта является председатель комитета по вооруженным силам сената США Джон МакКейн (John McCain), побывавший в декабре прошлого года в Таллине.

Руководимый им комитет уже утвердил выделение $100 млн странам Балтии. Для того чтобы проект обрел силу закона, его должны одобрить также конгресс и президент США Дональд Трамп. Как ожидается, процесс этот завершится в январе 2018 года и тогда точно выяснится, какое вооружение закупят страны Балтии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ФИНПОМОЩЬ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]