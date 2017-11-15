Австрия начала уголовное преследование бывшего казахстанского депутата, обвиняемого в хищении

Правоохранительные органы Казахстана передают Австрии материалы уголовного дела в отношении руководителя группы компаний "Азбука жилья", бывшего депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерканата Тайжанова, сообщил генеральный прокурор Жакип Асанов.
"Мы все материалы сейчас передаем, переводим на их язык и передаем в правоохранительные органы, в прокуратуру Австрийской Республики. Поэтому там сейчас начато его уголовное преследование. Но чем это закончится, это решится там", - сказал Ж.Асанов журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса в среду.
"На сегодня я не располагаю сведениями (о задержании Тайжанова в Австрии - ИФ), насколько мне известно, мера пресечения пока ему не избрана", - добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Австрии отказались выдать Е.Тайжанова прокуратуре Казахстана.
Скрывавшийся от уголовного преследования за рубежом руководитель группы компаний "Азбука жилья" Е.Тайжанов, обвиняемый в присвоении средств 3355 дольщиков, в октябре 2015 года был объявлен в международный розыск и 13 мая этого года задержан в Австрии.
Е.Тайжанов - экс-депутат мажилиса парламента. В 2008 году он досрочно сложил свои депутатские полномочия.
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