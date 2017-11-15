Доллар США слабо дорожает в среду после падения днем ранее

Курс американского доллара слабо повышается в ходе азиатской сессии в среду после существенного снижения днем ранее, в том числе относительно евро во вторник он потерял более 1,1% стоимости.
Евро торгуется утром в районе $1,1790 против $1,1798 на закрытие предыдущей сессии. При этом в ходе торгов во вторник курс евро на какое-то время превысил отметку $1,18, отмечает MarketWatch.
Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 133,43 иены по сравнению со 133,85 иены днем ранее. Курс доллара составляет 113,18 иены против 113,46 иены в понедельник.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,05%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также увеличился на 0,04%.
Повышению стоимости единой европейской валюты во вторник способствовали сильные макроэкономические данные, в том числе более сильный подъем ВВП Германии в третьем квартале по сравнению с прогнозами.
"Улучшение фундаментальных факторов в последнее время - это идеальный тонизирующий фактор для евро сейчас. Возможно, сейчас блестящий момент для евро, и поэтому мы верим, что курс может вернуться к максимуму в $1,186 с потенциалом возвращения в район $1,2 до конца этого года",- отмечает директор по исследованиям City Index Кэтлин Брукс.
Экономика Японии выросла в июле-сентябре по итогам седьмого квартала подряд, однако темпы роста замедлились вдвое по сравнению с предыдущим кварталом и оказались хуже прогнозов. Согласно предварительным данным, опубликованным в среду, ВВП страны увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,6% в апреле-июне. В годовом выражении рост составил 1,4% после подъема на 2,6% кварталом ранее.
Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП страны на 0,4% и 1,5% соответственно.
Президент Алиев провел встречу с главой МИД Бразилии и руководителем МВД Молдовы
I вице-президент Азербайджана назвала 6 преимуществ Баку в качестве города-кандидата на проведение Ехро-2025
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 128 раз - Минобороны Азербайджана
Минздрав Азербайджана предложил включить трамадол в список психотропных препаратов
Недоверие к здравоохранению в Азербайджане является проблемой самого Госдепа США - Минздрав
В Азербайджане может открыться специализированный новостной телеканал
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
Переговоры по поставкам ОАЭ истребителей Су-35 продолжаются - ФСВТС России
Австрия начала уголовное преследование бывшего казахстанского депутата, обвиняемого в хищении
Эстония на выделяемую США финансовую помощь закупит оружие у американского ВПК - СМИ
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Объявлен новый CEO Caspian European Club
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»