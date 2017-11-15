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Финансы 15.11.2017 10:30

Доллар США слабо дорожает в среду после падения днем ранее

Курс американского доллара слабо повышается в ходе азиатской сессии в среду после существенного снижения днем ранее, в том числе относительно евро во вторник он потерял более 1,1% стоимости.

Евро торгуется утром в районе $1,1790 против $1,1798 на закрытие предыдущей сессии. При этом в ходе торгов во вторник курс евро на какое-то время превысил отметку $1,18, отмечает MarketWatch.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 133,43 иены по сравнению со 133,85 иены днем ранее. Курс доллара составляет 113,18 иены против 113,46 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,05%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также увеличился на 0,04%.

Повышению стоимости единой европейской валюты во вторник способствовали сильные макроэкономические данные, в том числе более сильный подъем ВВП Германии в третьем квартале по сравнению с прогнозами.

"Улучшение фундаментальных факторов в последнее время - это идеальный тонизирующий фактор для евро сейчас. Возможно, сейчас блестящий момент для евро, и поэтому мы верим, что курс может вернуться к максимуму в $1,186 с потенциалом возвращения в район $1,2 до конца этого года",- отмечает директор по исследованиям City Index Кэтлин Брукс.

Экономика Японии выросла в июле-сентябре по итогам седьмого квартала подряд, однако темпы роста замедлились вдвое по сравнению с предыдущим кварталом и оказались хуже прогнозов. Согласно предварительным данным, опубликованным в среду, ВВП страны увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,6% в апреле-июне. В годовом выражении рост составил 1,4% после подъема на 2,6% кварталом ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП страны на 0,4% и 1,5% соответственно.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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