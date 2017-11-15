Военные Зимбабве отрицают совершение переворота

Военные Зимбабве объявили об установлении контроля над государственными телеканалами, однако отрицают, что пытаются свергнуть президента Роберта Мугабе, передают в среду западные СМИ.

Представитель армии Зимбабве в эфире государственного телевидения заявил, что военные своими действиями пытаются "остановить ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране". "Нашей целью были преступники, окружающие Роберта Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред. Мы хотим привлечь их к ответственности", - сказал офицер.

При этом военные отрицают попытку свергнуть 93-летнего Р.Мугабе, который со своей семьей "находится в безопасности, и эта безопасность гарантирована".

"Мы хотим, чтобы было совершенно ясно, что речь не идет о военном перевороте", - отметили в военном командовании.

По словам представителя армии, "как только наша миссия будет выполнена, мы ожидаем, что ситуация нормализуется".

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что утром в среду жители Хараре обнаружили, что вооруженные военнослужащие патрулируют улицы. Армия также контролирует доступ к правительственным учреждениям. В стратегически важных частях столицы видна бронетехника.

Ранее в среду стало известно о трех взрывах в столице Зимбабве Хараре. Западные СМИ также сообщали, что в городе замечено перемещение бронетехники.

На прошлой неделе президент Зимбабве Р.Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Э.Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Р.Мугабе во главе государства.

После этого главнокомандующий вооруженными силами страны Константино Чивенга пообещал "вмешаться", чтобы остановить нарастание политической нестабильности в Зимбабве.