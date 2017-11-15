Президент Алиев провел встречу с главой МИД Бразилии и руководителем МВД Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку делегацию во главе с главой МИД Бразилии Алоизио Нуньес Феррейрой, сообщает сайт главы государства.
Кроме этого, И.Алиев принял главу МВД Молдовы Александра Жиздана.
А.Азизов
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