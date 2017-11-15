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Внешняя политика 15.11.2017 11:17

Президент Алиев провел встречу с главой МИД Бразилии и руководителем МВД Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку делегацию во главе с главой МИД Бразилии Алоизио Нуньес Феррейрой, сообщает сайт главы государства.

Кроме этого, И.Алиев принял главу МВД Молдовы Александра Жиздана.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]