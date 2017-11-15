Statoil оштрафован на $4 млн в США за попытку манипулировать рынком

Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США оштрафовала норвежскую нефтегазовую компанию Statoil ASA на $4 млн за попытку манипулирования рынками энергоносителей в 2011 году.
Как говорится в сообщении комиссии, компания пыталась искусственно повлиять на цены на пропан в период с октября по ноябрь 2011 года, чтобы улучшить показатели своего подразделения, занимающегося производством газоконденсатных жидкостей.
Statoil сотрудничал с регулятором в ходе расследования.
В 2013 году по запросу Европейской комиссии были проведены обыски в офисах Statoil и Royal Dutch Shell в связи с подозрениями, что компании пытались манипулировать бенчмарками на нефть. Расследование было закрыто в 2015 году без предъявления обвинений.
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