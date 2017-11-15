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ТЭК 15.11.2017 11:26

Statoil оштрафован на $4 млн в США за попытку манипулировать рынком

Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США оштрафовала норвежскую нефтегазовую компанию Statoil ASA на $4 млн за попытку манипулирования рынками энергоносителей в 2011 году.

Как говорится в сообщении комиссии, компания пыталась искусственно повлиять на цены на пропан в период с октября по ноябрь 2011 года, чтобы улучшить показатели своего подразделения, занимающегося производством газоконденсатных жидкостей.

Statoil сотрудничал с регулятором в ходе расследования.

В 2013 году по запросу Европейской комиссии были проведены обыски в офисах Statoil и Royal Dutch Shell в связи с подозрениями, что компании пытались манипулировать бенчмарками на нефть. Расследование было закрыто в 2015 году без предъявления обвинений.

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Тэги: США, STATOIL, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]