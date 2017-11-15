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Макроэкономика 15.11.2017 11:45

ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15%, в следующий раз рассмотрит этот вопрос 15 февраля 2018г

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на заседании в среду приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, отмечается в сообщении ЦБ.

"В настоящее время наблюдается позитивная динамика роста ненефтяного сектора, что играет важную роль в обеспечении макроэкономической стабильности. Кроме этого, сбалансированность платежного баланса обеспечивает стабильность валютного рынка. Анализ монетарных и немонетарных факторов инфляции свидетельствует об отсутствии необходимости коррекции денежной политики. Поэтому ЦБ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, сохранены нижний (10%) и верхний (18%) пороги процентного коридора.

Центробанк отмечает, что вопрос пересмотра учетной ставки в следующий раз будет рассмотрен на заседании 15 февраля 2018 года.

Как сообщалось ранее, учетная ставка на уровне 15% держится с сентября 2016 года.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]