ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15%, в следующий раз рассмотрит этот вопрос 15 февраля 2018г

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на заседании в среду приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, отмечается в сообщении ЦБ.

"В настоящее время наблюдается позитивная динамика роста ненефтяного сектора, что играет важную роль в обеспечении макроэкономической стабильности. Кроме этого, сбалансированность платежного баланса обеспечивает стабильность валютного рынка. Анализ монетарных и немонетарных факторов инфляции свидетельствует об отсутствии необходимости коррекции денежной политики. Поэтому ЦБ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, сохранены нижний (10%) и верхний (18%) пороги процентного коридора.

Центробанк отмечает, что вопрос пересмотра учетной ставки в следующий раз будет рассмотрен на заседании 15 февраля 2018 года.

Как сообщалось ранее, учетная ставка на уровне 15% держится с сентября 2016 года.

А.Азизов