Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0051 RUR   0.0281 GBR   2.2347 TRY   0.4374

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   63.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 16° Завтра 16° 17 Ноя 10° 14° 18 Ноя 11° 14°

Регион 15.11.2017 11:52

Протестующие против отмены отсрочки от армии студенты перекрыли в Ереване центральный проспект

Полиция Армении пытается восстановление движение по центральному проспекту Баграмяна в Ереване, перекрытому протестующими против отмены отсрочки от армии студентами.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция силой пытается оттеснить студентов с проезжей части, время от времени между ними происходят стычки.

В настоящее время, автомобильное движение по проспекту частично восстановлено.

На проспекте Баграмяна располагаются здания парламента Армении и резиденции президента.

В акции протеста участвуют порядка 300 человек.

Действиями правоохранительных органов руководит заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян.

В среду утром парламент Армении принял новый закон "О военной службе и статусе военнослужащего".

Ранее замминистра обороны Армении Артак Закарян заявил, что, несмотря на отмену отсрочки от армии для продолжения учебы, предлагается отсрочка для целевого обучения для тех лиц, которые учатся в аккредитованном в Армении высшем учебном заведении на бакалавра, дипломированного специалиста или по интегрированной образовательной программе. "Они должны в ходе обучения пройти военную подготовку, после призыва заключить с Минобороны договор на три года о прохождении службы", - заявил он.

Минобороны Армении, в соответствии с новым законом, компенсирует студентам затраты на образование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, СТУДЕНТЫ, АРМИЯ, ПРОТЕСТ


Похожие новости


Президент Саргсян не против обучения в Армении студентов из Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]