Протестующие против отмены отсрочки от армии студенты перекрыли в Ереване центральный проспект

Полиция Армении пытается восстановление движение по центральному проспекту Баграмяна в Ереване, перекрытому протестующими против отмены отсрочки от армии студентами.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция силой пытается оттеснить студентов с проезжей части, время от времени между ними происходят стычки.

В настоящее время, автомобильное движение по проспекту частично восстановлено.

На проспекте Баграмяна располагаются здания парламента Армении и резиденции президента.

В акции протеста участвуют порядка 300 человек.

Действиями правоохранительных органов руководит заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян.

В среду утром парламент Армении принял новый закон "О военной службе и статусе военнослужащего".

Ранее замминистра обороны Армении Артак Закарян заявил, что, несмотря на отмену отсрочки от армии для продолжения учебы, предлагается отсрочка для целевого обучения для тех лиц, которые учатся в аккредитованном в Армении высшем учебном заведении на бакалавра, дипломированного специалиста или по интегрированной образовательной программе. "Они должны в ходе обучения пройти военную подготовку, после призыва заключить с Минобороны договор на три года о прохождении службы", - заявил он.

Минобороны Армении, в соответствии с новым законом, компенсирует студентам затраты на образование.