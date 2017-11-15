Иран в случае снятия ограничений может купить у РФ самолёты и бронетехнику - ФСВТС России

РФ не ведет предконтрактной работы по санкционной продукции военного назначения с Ираном, но в случае снятия международных ограничений Тегеран может начать переговоры с Москвой о покупке самолётов и бронетехники, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Что касается постсанкционного периода, полагаю, что иранские партнеры в перспективе могут быть заинтересованы в закупке авиационной и бронетанковой техники, переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, а также имущества для нужд ВМС", - заявил официальный представитель ФСВТС России в среду.

"До полного снятия международных ограничений с Ирана предконтрактная работа по "санкционной" продукции военного назначения не проводится" - подчеркнул представитель службы.

В ведомстве также заявили, что от Тегерана можно ожидать заявки на организацию сервисной поддержки ранее поставленной техники советского производства.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд, сообщил 20 февраля глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Новых контрактов с Ираном по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) нет, Россия обслуживает поставленные ранее системы ПВО, сообщил "Интерфаксу" в августе глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Мы не нарушаем никаких рестрикций, которые существуют в отношении Ирана. Одновременно с этим, в тех областях, которые не запрещены соответствующими международными документами, мы сотрудничаем. А именно, по поддержанию годности тех систем ПВО, которые мы ранее поставили", - заявил Д.Шугаев.