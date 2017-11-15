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Здравоохранение 15.11.2017 12:03

Недоверие к здравоохранению в Азербайджане является проблемой самого Госдепа США - Минздрав

Недоверие к азербайджанской медицине является проблемой Госдепартамента США, считает замминистра здравоохранения Азербайджана Эльсевар Агаев.

"Это их проблема, их выбор (Госдепа США - ИФ). В любом случае, иностранные граждане, в том числе и американцы, при необходимости, пользуются услугами азербайджанской медицины", - сказал Э.Агаев журналистам в среду в рамках заседания Caspian European Club.

По его словам, нет такой операции, которую не проводили бы в Азербайджане. "В стране более 875 частных медучреждений, а также более 2,3 тыс. фармацевтических", - отметил замминистра.

Ранее Госдепартамент США распространил обращение к своим гражданам, в котором рекомендовал воздержаться от медицинских услуг в Азербайджане, в том числе проведения операций, и приобретения лекарственных препаратов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ГОСДЕП, ОТВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]