Недоверие к здравоохранению в Азербайджане является проблемой самого Госдепа США - Минздрав

Недоверие к азербайджанской медицине является проблемой Госдепартамента США, считает замминистра здравоохранения Азербайджана Эльсевар Агаев.
"Это их проблема, их выбор (Госдепа США - ИФ). В любом случае, иностранные граждане, в том числе и американцы, при необходимости, пользуются услугами азербайджанской медицины", - сказал Э.Агаев журналистам в среду в рамках заседания Caspian European Club.
По его словам, нет такой операции, которую не проводили бы в Азербайджане. "В стране более 875 частных медучреждений, а также более 2,3 тыс. фармацевтических", - отметил замминистра.
Ранее Госдепартамент США распространил обращение к своим гражданам, в котором рекомендовал воздержаться от медицинских услуг в Азербайджане, в том числе проведения операций, и приобретения лекарственных препаратов.
Ф.Исазаде
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