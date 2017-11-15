Объявлен новый CEO Caspian European Club

Мустафа Аббасбейли назначен новым главным исполнительным директором Caspian European Club. Об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.
Тельман Алиев отметил, что Мустафа Аббасбейли долгое время возглавлял юридический комитет и комитет по таможне и налогам Caspian European Club.
«Он активно участвовал в изучении проблем бизнеса, а также в разработке всех предложений, которые мы направляли Президенту Азербайджанской Республики, Председателю Caspian European Club и Caspian American Club Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой», - сказал Тельман Алиев.
Мустафа Аслан оглы Аббасбейли родился в 1980 году в городе Гянджа. В 2000-ом году окончил Университет Хазар, получив специальность «Международное право». В 2001-ом году окончил Эгейский Университет, получив специальность «Турецкого языка». В 2003-ом году окончил Университет Анкара, получив специальность «Частное право». В 2009-ом году защитил диссертацию в Азербайджанской Национальной Академии Наук, получив ученую степень доктора философии юридических наук.
Занимал руководящие должности во многих компаниях в финансовой сфере. В данный момент возглавляет компанию Beyli Group. А также занимает должность доцента в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете. Является членом Коллегии Адвокатов Азербайджанской Республики и членом Международной Ассоциации Адвокатов. Автор более 50-ти научных трудов, в том числе 3-ех книг.
Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.
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