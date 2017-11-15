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Здравоохранение 15.11.2017 12:12

Минздрав Азербайджана предложил включить трамадол в список психотропных препаратов

Минздрав Азербайджана обратился в Госкомиссию по борьбе с наркоманией и незаконному обороту наркотических средств для внесения лекарственного препарата "трамадол" (50 миллиграммов) в список психотропных препаратов, заявил замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

"Продажа психотропных препаратов в Азербайджане осуществляется по рецептам. Аптеки должны быть крайне бдительны при продаже подобных препаратов", - сказал Э.Агаев журналистам в среду в рамках заседания Caspian European Club.

По его словам, в 2015-2017 годах Минздрав не проводил проверок в соответствии с законом, запрещающим проведение проверок в субъектах предпринимательства. "Однако, теперь Минздрав уже наделен полномочия проведения подобных проверок", - добавил он.

Трамадол является психотропным опиоидным анальгетиком.

А.Азизов

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Тэги: МИНЗДРАВ, ТРАМАДОЛ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]