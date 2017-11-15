Минздрав Азербайджана предложил включить трамадол в список психотропных препаратов

Минздрав Азербайджана обратился в Госкомиссию по борьбе с наркоманией и незаконному обороту наркотических средств для внесения лекарственного препарата "трамадол" (50 миллиграммов) в список психотропных препаратов, заявил замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев.
"Продажа психотропных препаратов в Азербайджане осуществляется по рецептам. Аптеки должны быть крайне бдительны при продаже подобных препаратов", - сказал Э.Агаев журналистам в среду в рамках заседания Caspian European Club.
По его словам, в 2015-2017 годах Минздрав не проводил проверок в соответствии с законом, запрещающим проведение проверок в субъектах предпринимательства. "Однако, теперь Минздрав уже наделен полномочия проведения подобных проверок", - добавил он.
Трамадол является психотропным опиоидным анальгетиком.
А.Азизов
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