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Финансы 15.11.2017 12:22

Ликвидность банковского сектора Азербайджана остается высокой - Центробанк

Ликвидность в банковском секторе Азербайджана остается высокой, отмечает Центральный банк (ЦБА).

"В банковском секторе Азербайджана продолжается тенденция аккумуляция ликвидности. Этот процесс протекает на фоне снижения в январе-сентябре 2017 года кредитного портфеля банков на 26,1%", - отмечается в сообщении банка.

В условиях высокой ликвидности в банковском секторе растет спрос на инструменты стерилизации ЦБА. "По этой причине спрос на эмитируемые ноты и депозитные аукционы, организуемые Центробанком, в несколько раз превышает предложение. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке государственных ценных бумаг", - подчеркивается в сообщении.

По данным ЦБА в январе-октябре 2017 года манатная денежная база в Азербайджане увеличилась на 8,5%.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]