Ликвидность банковского сектора Азербайджана остается высокой - Центробанк

Ликвидность в банковском секторе Азербайджана остается высокой, отмечает Центральный банк (ЦБА).

"В банковском секторе Азербайджана продолжается тенденция аккумуляция ликвидности. Этот процесс протекает на фоне снижения в январе-сентябре 2017 года кредитного портфеля банков на 26,1%", - отмечается в сообщении банка.

В условиях высокой ликвидности в банковском секторе растет спрос на инструменты стерилизации ЦБА. "По этой причине спрос на эмитируемые ноты и депозитные аукционы, организуемые Центробанком, в несколько раз превышает предложение. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке государственных ценных бумаг", - подчеркивается в сообщении.

По данным ЦБА в январе-октябре 2017 года манатная денежная база в Азербайджане увеличилась на 8,5%.

А.Азизов