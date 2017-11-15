Алиев отмечает необходимость наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией

Президент Ильхам Алиев отмечает необходимость увеличения торгово-инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией.

Президент И.Алиев на встрече с главой МИД Бразилии Алоизио Нуньес Феррейрой отметил, что товарооборот между странами находится на низком уровне. По его мнению, совместная деятельность бизнес-кругов двух стран может иметь положительные результаты и в реализации инвестиционных проектов.

А.Н.Феррейра также подчеркнул заинтересованность Бразилии в расширении сотрудничества с Азербайджана.

"На встрече стороны провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества инвестиционных вложений, развития бизнес сотрудничества, туризма, образования, культуры и др. направлений", - подчеркивается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

А.Азизов