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СНГ 15.11.2017 15:57

Россия и Белоруссия обеспокоены попытками НАТО демонизировать учения "Запад-2017" - Лавров

В Москве и Минске озабочены попытками НАТО использовать пропагандистскую кампанию против российско-белорусского военного сотрудничества для наращивания своих сил на Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы обсудили ситуацию, которая сложилась в отношениях между нашими странами и Североатлантическим альянсом, в частности, выразили озабоченность попытками демонизировать российско-белорусское военное сотрудничество, в том числе в контексте состоявшихся в сентябре учений "Запад-2017", - сказал С.Лавров в среду в Москве на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам министра, озабоченность также вызывает намерение альянса "использовать эту пропагандистскую компанию, чтобы обосновывать дополнительное развертывание военных сил НАТО на восточном фланге".

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НАТО, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]