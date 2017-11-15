В Москве и Минске озабочены попытками НАТО использовать пропагандистскую кампанию против российско-белорусского военного сотрудничества для наращивания своих сил на Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы обсудили ситуацию, которая сложилась в отношениях между нашими странами и Североатлантическим альянсом, в частности, выразили озабоченность попытками демонизировать российско-белорусское военное сотрудничество, в том числе в контексте состоявшихся в сентябре учений "Запад-2017", - сказал С.Лавров в среду в Москве на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам министра, озабоченность также вызывает намерение альянса "использовать эту пропагандистскую компанию, чтобы обосновывать дополнительное развертывание военных сил НАТО на восточном фланге".