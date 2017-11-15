Премьер Ливана находится под стражей в Саудовской Аравии, считает ливанский президент

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что, по его данным, глава ливанского правительства Саад Харири был задержан против его воли в Саудовской Аравии, передает в среду сайт британской газеты "Индепендент".
"Ничто не оправдывает того, что С.Харири не вернулся в Ливан. Мы считаем, что его держат под стражей (в Саудовской Аравии - ИФ)", - приводит издание выдержки из заявления М.Ауна.
Ранее в записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил о том, что уходит в отставку.
После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждает, что сделает это в ближайшие дни.
Президент в свою очередь заявил ранее в ноябре, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним. Глава "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что отставка С.Харири была незаконной.
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