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Дальнее зарубежье 15.11.2017 16:14

Еврокомиссия ждет от властей Польши приведения своих законов о судебной власти в соответствие с европейским законодательством

Еврокомиссия ожидает от Варшавы восстановления прав Конституционного суда Польши как гаранта независимости судебной власти, заявил первый зампред ЕК Франс Тиммерманс.

"Закон об общеуголовном суде должен соответствовать европейскому законодательству", - сказал Ф.Тиммерманс в среду в Европарламенте.

По его словам, должна быть также "приведена в соответствие с европейскими нормами независимость судебной власти путем устранения внешнего влияния, в частности, министра юстиции".

"Наконец, польские власти должны рассмотреть два проекта законов о национальном совете представителей судебных ведомств и Верховном суде, предложенных президентом (Анджеем) Дудой, в полной гармонии с практикой ЕС", - сказал Ф.Тиммерманс.

"Мы посмотрим, намерена ли Польша уважать правовое государство и полностью учесть мнение Еврокомиссии и ожидаемое мнение Венецианской комиссии. Еврокомиссия стремится к реальному и конструктивному диалогу, чтобы восстановить правовое государство в Польше", - отметил зампред ЕК.

Ф.Тиммерманс указал на то, что вопрос об уважении правового государства - не частная проблема Польши, он касается всего ЕС.

Рекомендации Еврокомиссии, сделанные уже в третий раз, продолжил он, вызваны принятыми польскими законопроектами, которые повысили системный риск для правового государства. Два из четырех законопроектов были возвращены в парламент президентом.

Особую угрозу правовому государству, считают в Еврокомиссии, представляет изменение порядка назначения судей, что полностью противоречит нормальной практике.

"К сожалению, ответ Польши на третьи рекомендации не предусматривал никаких конкретных мер, чтобы отреагировать на обеспокоенности комиссии. Начиная с июля, мы направили четыре письма польским властям с предложением встретиться. Эти предложения не были приняты, и у меня не было возможности поговорить с польскими министрами о наших озабоченностях. В результате наши обмены происходили в основном в письменной форме. Но наше приглашение остается в силе, и я хотел бы как можно скорее побеседовать с министром юстиции и министром иностранных дел", - сообщил первый зампред ЕК.

Одновременно с этим, напомнил Ф.Тиммерманс, Еврокомиссия запустила процедуру о нарушении европейского законодательства в польском законе об общеуголовном суде. "Еврокомиссия сожалеет об отсутствии ответов польских властей о дальнейших этапах", - добавил он.

"Каждое государство-член, которое приступает к юридическим реформам, должно уважать правовое государство. Это одна из основополагающих ценностей, быть верными которой обязуются все государства при их вступлении в Европейский союз", - заявил Ф.Тиммерманс.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, ЗАКОНЫ, ЕК


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