Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Катрин Рей уклонилась от ответа на вопрос, была ли спецгруппа ЕВС по стратегической коммуникации East StratCom для Восточной Европы в курсе якобы имевшего место российского вмешательства в референдум по Brexit путем дезинформации через сеть "Твиттер".

"Боюсь, что с нашей стороны я не смогу сказать большего на этой стадии. Как известно, была дискуссия о различных спецгруппах стратегической коммуникации на Совете в понедельник (Совет ЕС по иностранным делам 13 ноября - ИФ)", - ограничилась репликой К.Рей.