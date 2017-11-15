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Дальнее зарубежье 15.11.2017 16:46

Представитель ЕВС не стала комментировать слухи о вмешательстве РФ через "Твиттер" в голосование по Brexit

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Катрин Рей уклонилась от ответа на вопрос, была ли спецгруппа ЕВС по стратегической коммуникации East StratCom для Восточной Европы в курсе якобы имевшего место российского вмешательства в референдум по Brexit путем дезинформации через сеть "Твиттер".

"Боюсь, что с нашей стороны я не смогу сказать большего на этой стадии. Как известно, была дискуссия о различных спецгруппах стратегической коммуникации на Совете в понедельник (Совет ЕС по иностранным делам 13 ноября - ИФ)", - ограничилась репликой К.Рей.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ТВИТТЕР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]