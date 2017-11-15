Алиев поздравил Пахора с переизбранием на пост президента Словении

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Борута Пахора с переизбранием на пост президента Словении.

«Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать усилия для расширения азербайджано-словенских связей, развития дружбы и сотрудничества между нашими государствами»,- говорится в послании И.Алиева, текст которого опубликован на сайте президента Азербайджана.

Глава государства пожелал Б.Пахоре успехов в деятельности на высшем государственном посту.

Ф.Исазаде