Алиев поздравил Пахора с переизбранием на пост президента Словении

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Борута Пахора с переизбранием на пост президента Словении.
«Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать усилия для расширения азербайджано-словенских связей, развития дружбы и сотрудничества между нашими государствами»,- говорится в послании И.Алиева, текст которого опубликован на сайте президента Азербайджана.
Глава государства пожелал Б.Пахоре успехов в деятельности на высшем государственном посту.
Ф.Исазаде
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