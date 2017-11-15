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Внешняя политика 15.11.2017 15:58

Алиев поздравил Пахора с переизбранием на пост президента Словении

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Борута Пахора с переизбранием на пост президента Словении.

«Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать усилия для расширения азербайджано-словенских связей, развития дружбы и сотрудничества между нашими государствами»,- говорится в послании И.Алиева, текст которого опубликован на сайте президента Азербайджана.

Глава государства пожелал Б.Пахоре успехов в деятельности на высшем государственном посту.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПАХОРА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]