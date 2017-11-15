Nar представил свой новый магазин в Хырдалане

Новый магазин Nar с совершенно новой концепцией, недавно открывшийся в городе Хырдалан, по адресу проспект Гейдара Алиева 1А, предназначен для обеспечения удобства клиентов, проживающих в городе и прилегающих районах и дальнейшее повышение уровня и качества предоставляемых услуг. Сохраняя верность своим традициям и таким ценностям, как ориентированность на потребности клиентов и непрерывное развитие, оператор обеспечивает предоставление пользователям Nar максимально высокого качества услуг посредством различных выгодных предложений, представленных в новом магазине.
В день открытия магазина, чтобы отпраздновать это событие, Nar организовал продажу мобильных номеров с 50%-ной скидкой. Более того, весь ассортимент смартфонов, представленных в магазине, предлагался со скидкой в 10%. Каждый абонент, купивший смартфон, получил в подарок номер Nar.
Следует отметить, что сегодня в Азербайджане функционируют 4 центра продаж и обслуживания Nar и 76 дилерских магазинов.
Более подробную информацию о магазинах и предлагаемых услугах можно получить на официальной странице мобильного оператора Nar: https://www.nar.az/pages/default/pageName=about_us_nar_points/.
Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.
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