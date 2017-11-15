Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе недавней поездки по странам Азии он убедился, что был прав, когда критиковал работу телеканала Си-Эн-Эн.

"Когда я был на Филиппинах, то я был вынужден смотреть Си-Эн-Эн (доступа к другим американским каналам, видимо, не было - ИФ), который до того я не включал несколько месяцев. И вновь я увидел, насколько этот телеканал плохой и "фейковый". Это лузеры", - написал он в "Твиттере".

Д.Трамп регулярно критикует Си-Эн-Эн и ряд других американских СМИ, распространяющих, по его мнению, фейковые новости о работе администрации США.