Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0051 RUR   0.0281 GBR   2.2347 TRY   0.4374

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   63.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 17° 17 Ноя 11° 15° 18 Ноя 11° 15°

Дальнее зарубежье 15.11.2017 17:02

Трамп в ходе поездки в Азию был "вынужден" смотреть Си-Эн-Эн, называет этот телеканал "лузером"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе недавней поездки по странам Азии он убедился, что был прав, когда критиковал работу телеканала Си-Эн-Эн.

"Когда я был на Филиппинах, то я был вынужден смотреть Си-Эн-Эн (доступа к другим американским каналам, видимо, не было - ИФ), который до того я не включал несколько месяцев. И вновь я увидел, насколько этот телеканал плохой и "фейковый". Это лузеры", - написал он в "Твиттере".

Д.Трамп регулярно критикует Си-Эн-Эн и ряд других американских СМИ, распространяющих, по его мнению, фейковые новости о работе администрации США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ТЕЛЕВИДЕНИЕ


Похожие новости


Сын Дональда Трампа подтвердил переписку с WikiLeaks Филиппинские демонстранты сожгли объемное изображение Трампа Будущее Азии не должно зависеть от нынешнего режима КНДР - Трамп Трамп: состояние торговли США с зарубежными странами нельзя назвать приемлемым Трамп назвал КНДР "адом, которого не заслуживает ни один человек" Трамп призвал Россию и Китай понизить уровень дипотношений с КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]