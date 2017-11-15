ВС Азербайджана проведут командно-штабные игры - Минобороны

Командно-штабные военные игры (КШВИ) стартуют 16 ноября в Азербайджане в рамках оперативной подготовки войск, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Проведение военной игры предусматривает привлечение к ней органов стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления видов, родов войск и специальных войск, а также использование сил и средств на определенных этапах», - говорится в сообщении.
Основными целями КШВИ являются совершенствование уровня взаимодействия органов управления и войск в решении сложных вопросов ведения современных общевойсковых операций, в том числе в условиях горного рельефа, сложной радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом военных игр.
«В ходе одного из этапов КШВИ будут также проверены практические действия взаимодействующих боевых частей и подразделений с определением их маневренных и огневых возможностей в воздухе, в море и на суше», - отмечается в Минобороны.
Командно-штабные военные игры продлятся до 20 ноября.
Ф.Исазаде
Азербайджанская бизнес-делегация в марте 2018 года совершит визит в Бразилию
Азербайджан и США профинансируют строительство предприятия по переработке кормов в зоне карабахского конфликта
ВБ изучает возможности повышения эффективности Кавказского Транзитного коридора
Президент Алиев создал оргкомитет по проведению Чемпионата мира по велоспорту «BMX Racing-2018»
Италия лишилась 1 млрд евро, не сумев отобраться на ЧМ-2018 - эксперт
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
Европарламент упрекает Мальту в коррупции и торговле гражданством
Новый президент Анголы уволил дочь предшественника с поста главы Sonangol
Тереза Мэй заявила, что, критикуя РФ за вмешательства в чужие выборы, она не говорила о вмешательстве Москвы в выборы в Великобритании
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Nar представил свой новый магазин в Хырдалане
Объявлен новый CEO Caspian European Club
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»