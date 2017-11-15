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Внутренняя политика 15.11.2017 16:32

ВС Азербайджана проведут командно-штабные игры - Минобороны

Командно-штабные военные игры (КШВИ) стартуют 16 ноября в Азербайджане в рамках оперативной подготовки войск, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Проведение военной игры предусматривает привлечение к ней органов стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления видов, родов войск и специальных войск, а также использование сил и средств на определенных этапах», - говорится в сообщении.

Основными целями КШВИ являются совершенствование уровня взаимодействия органов управления и войск в решении сложных вопросов ведения современных общевойсковых операций, в том числе в условиях горного рельефа, сложной радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом военных игр.

«В ходе одного из этапов КШВИ будут также проверены практические действия взаимодействующих боевых частей и подразделений с определением их маневренных и огневых возможностей в воздухе, в море и на суше», - отмечается в Минобороны.

Командно-штабные военные игры продлятся до 20 ноября.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВС, ИГРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]