Ватикан выставит на торги подаренный понтифику Lamborghini

Папа римский Франциск в ходе встречи с руководством Lamborghini получил в подарок автомобиль Lamborghini Huracan, сообщает в среду радио Ватикана.

Автомобиль оформлен в традиционных цветах Ватикана: на белом фоне нарисованы золотые полосы. Понтифик оставил на Lamborghini свою подпись.

Святой престол объявил, что автомобиль выставят на аукцион Sotheby`s. Вырученные от продажи средства будет распределять сам Франциск.

Часть средств пойдет на финансирование проекта по реконструкции равнины Ниневии, находящейся на территории Ирака. Ранее в этом регионе проживали христиане, благотворительный фонд Aiuto alla Chiesa che Soffre намерен построить комфортную среду для возвращения христиан на территорию.

Также средства будут направлены движению "Ассоциация Иоанна XXIII", занимающемуся помощью женщинам пострадавшим от жестокого обращения и проституции. Кроме того, средства получат две итальянских ассоциации, оказывающим помощь жителям Африки.

В России стоимость модели Lamborghini Huracan начинается от 12 млн рублей.