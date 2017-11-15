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Спорт 15.11.2017 16:51

Италия лишилась 1 млрд евро, не сумев отобраться на ЧМ-2018 - эксперт

Поражение от сборной Швеции и невыход в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, обойдется Италии в 1 млрд евро ущерба, считает бывший глава Федерации футбола Италии Франко Карраро.

"Я говорю не только об упущенной прибыли от рекламы, продажи прав на трансляции матчей и сувениров, - приводит его слова агентство Bloomberg. - Надо еще вспомнить про упущенную прибыль туроператоров, которые готовились продавать путевки в Россию, не говоря уже о выручке баров и букмекеров по всей стране во время матчей".

Также Ф.Каррано указал на то, что теперь сборная Италии не сыграет в официальном матче до осени 2018 года, когда начнется отборочный турнир к Чемпионату Европы 2020 года. Это скажется на падении интереса к сборной и, как следствие, снизит доходы от продажи билетов и спонсорских сделок.

Пострадают и спонсоры "Скуадра Адзурры". Как отметил аналитик Bloomberg Intelligence Чен Грацутис, официальный партнер сборной Puma может недосчитаться 1,5 млн проданных футболок, что при ценах $80-90 за штуку выльется в упущенную выручку в размере порядка $140 млн.

Команда Италии по сумме двух отборочных игр уступила сборной Швеции и не поедет на Чемпионат мира впервые с 1958 года.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФУТБОЛ, ПРОИГРЫШ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]