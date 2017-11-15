Италия лишилась 1 млрд евро, не сумев отобраться на ЧМ-2018 - эксперт

Поражение от сборной Швеции и невыход в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, обойдется Италии в 1 млрд евро ущерба, считает бывший глава Федерации футбола Италии Франко Карраро.

"Я говорю не только об упущенной прибыли от рекламы, продажи прав на трансляции матчей и сувениров, - приводит его слова агентство Bloomberg. - Надо еще вспомнить про упущенную прибыль туроператоров, которые готовились продавать путевки в Россию, не говоря уже о выручке баров и букмекеров по всей стране во время матчей".

Также Ф.Каррано указал на то, что теперь сборная Италии не сыграет в официальном матче до осени 2018 года, когда начнется отборочный турнир к Чемпионату Европы 2020 года. Это скажется на падении интереса к сборной и, как следствие, снизит доходы от продажи билетов и спонсорских сделок.

Пострадают и спонсоры "Скуадра Адзурры". Как отметил аналитик Bloomberg Intelligence Чен Грацутис, официальный партнер сборной Puma может недосчитаться 1,5 млн проданных футболок, что при ценах $80-90 за штуку выльется в упущенную выручку в размере порядка $140 млн.

Команда Италии по сумме двух отборочных игр уступила сборной Швеции и не поедет на Чемпионат мира впервые с 1958 года.