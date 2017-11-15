Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0051 RUR   0.0281 GBR   2.2347 TRY   0.4374

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   63.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 17° 17 Ноя 11° 15° 18 Ноя 11° 15°

СНГ 15.11.2017 17:37

Глава МИД Белоруссии подтвердил участие страны в саммите "Восточного партнерства"

Белорусская делегация примет участие в саммите "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

"Да, действительно, 24 ноября в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства", в котором Беларусь планирует участвовать. Белорусская делегация примет участие в этом мероприятии", - приводит пресс-служба МИД заявление министра.

"Что касается уровня участия делегации Республики Беларусь, он будет определяться тем уровнем нашего взаимодействия с Европейским союзом, который существует в настоящее время", - отметил В.Макей.

По его словам, сотрудничество Минска с ЕС в настоящее время отстает от уровня сотрудничества остальных пяти государств - участников "Восточного партнерства".

"Мы сегодня руководствуемся в наших отношениях с Европейским союзом еще соглашением, которое было заключено в 1989 году между Союзом Советских Социалистических Республик и Европейским сообществом", - сказал В.Макей.

"Поэтому мы приняли в свое время решение участвовать в этой инициативе "Восточное партнерство" для того, чтобы укрепить, улучшить наши отношения с Европейским союзом. И я имею в виду, в первую очередь, экономическую составляющую. Европейский союз для нас по мощности - второй торгово-экономический партнер после России. Я думаю, для России - Европейский союз очень значимый партнер", - сказал глава МИД Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Член Еврокомиссии по политике добрососедства Хан посетит Белоруссию 17 октября - МИД Белоруссия работает над упрощением визового режима с ЕС, готова упростить его в отношении США на взаимной основе Брюссель увязывает мораторий на смертную казнь в Белоруссии с упрощением визового режима с ЕС Снятие Западом санкций пока не принесло выгод Белоруссии - Лукашенко Лукашенко предложил организовать "минский процесс" для урегулирования отношений РФ и ЕС Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в развитии отношений с ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]