Белорусская делегация примет участие в саммите "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.
"Да, действительно, 24 ноября в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства", в котором Беларусь планирует участвовать. Белорусская делегация примет участие в этом мероприятии", - приводит пресс-служба МИД заявление министра.
"Что касается уровня участия делегации Республики Беларусь, он будет определяться тем уровнем нашего взаимодействия с Европейским союзом, который существует в настоящее время", - отметил В.Макей.
По его словам, сотрудничество Минска с ЕС в настоящее время отстает от уровня сотрудничества остальных пяти государств - участников "Восточного партнерства".
"Мы сегодня руководствуемся в наших отношениях с Европейским союзом еще соглашением, которое было заключено в 1989 году между Союзом Советских Социалистических Республик и Европейским сообществом", - сказал В.Макей.
"Поэтому мы приняли в свое время решение участвовать в этой инициативе "Восточное партнерство" для того, чтобы укрепить, улучшить наши отношения с Европейским союзом. И я имею в виду, в первую очередь, экономическую составляющую. Европейский союз для нас по мощности - второй торгово-экономический партнер после России. Я думаю, для России - Европейский союз очень значимый партнер", - сказал глава МИД Белоруссии.
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