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СНГ 15.11.2017 17:57

В военной доктрине Казахстана впервые появились понятия "гибридные методы борьбы" и "внутренний вооруженный конфликт"

Члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана на выездном заседании обсудили вопросы реализации Военной доктрины республики, сообщила пресс-служба сената.

В ходе заседания первый заместитель начальника Генерального штаба ВС генерал-майор Руслан Шпекбаев разъяснил сенаторам некоторые положения доктрины, говорится в распространенной в среду информации.

Р.Шпекбаев отметил, что в доктрине впервые сформулированы определения и понятия "гибридные методы борьбы", "невоенные средства", "внутренний вооруженный конфликт", уточнены порядок применения ВС, меры по повышению кибербезопасности, интеграции территориальной обороны в общую систему военной безопасности, развитию системы материально-технического обеспечения, расширению участия Казахстана в миротворческой деятельности, развитию системы управления военной организацией государства, отмечается в сообщении.

В свою очередь председатель комитета сената Дарига Назарбаева отметила, что "совместная комплексная работа в ближайшей перспективе позволит решить вопросы по оснащению нашей армии необходимым, современным вооружением и военной техникой".

"Для этого потребуется внести соответствующие поправки в Закон об обороне и проработать их с заинтересованными госорганами", - сказала Д.Назарбаева.

В мероприятии приняли участие депутаты сената, руководство министерства обороны, Погранслужбы КНБ Казахстана, Национальной гвардии МВД республики.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОБОРОНА, ДОКТРИНА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]