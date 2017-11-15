Члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана на выездном заседании обсудили вопросы реализации Военной доктрины республики, сообщила пресс-служба сената.

В ходе заседания первый заместитель начальника Генерального штаба ВС генерал-майор Руслан Шпекбаев разъяснил сенаторам некоторые положения доктрины, говорится в распространенной в среду информации.

Р.Шпекбаев отметил, что в доктрине впервые сформулированы определения и понятия "гибридные методы борьбы", "невоенные средства", "внутренний вооруженный конфликт", уточнены порядок применения ВС, меры по повышению кибербезопасности, интеграции территориальной обороны в общую систему военной безопасности, развитию системы материально-технического обеспечения, расширению участия Казахстана в миротворческой деятельности, развитию системы управления военной организацией государства, отмечается в сообщении.

В свою очередь председатель комитета сената Дарига Назарбаева отметила, что "совместная комплексная работа в ближайшей перспективе позволит решить вопросы по оснащению нашей армии необходимым, современным вооружением и военной техникой".

"Для этого потребуется внести соответствующие поправки в Закон об обороне и проработать их с заинтересованными госорганами", - сказала Д.Назарбаева.

В мероприятии приняли участие депутаты сената, руководство министерства обороны, Погранслужбы КНБ Казахстана, Национальной гвардии МВД республики.