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СНГ 15.11.2017 18:13

Патриарх Кирилл просит Путина поддержать предложение об обмене пленными в Донбассе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал предложение украинского политика Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной и Донбассом, призвав президента РФ Владимира Путина способствовать осуществлению такого обмена.

С предложением к В.Путину повлиять на руководителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с целью скорейшего обмена пленными между Украиной и Донбассом в среду обратился лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" В.Медведчук. Беседу, которая состоялась в ходе посещения президентом Ново-Иерусалимского монастыря, показал телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В ней принял участие и глава Русской православной церкви.

"Я очень бы хотел поддержать это. Мы с вами много обсуждали все эти темы. Я знаю, что вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Блаженнейший митрополит Онуфрий (глава Украинской православной церкви Московского патриархата - ИФ) неоднократно ко мне обращался тоже с просьбами и, как известно, какие-то из них были удовлетворены, какие-то еще нет", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к президенту.

Он подчеркнул, что "роль церкви в такого рода конфликтах носит, в первую очередь, гуманитарное измерение, потому что люди страдают, являются жертвами этого тяжелого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих".

"Поэтому я, со своей стороны, хотел бы попросить тоже поддержать эту идею. Совместными усилиями, может быть, мы все могли бы осуществить такую замечательную акцию", - сказал патриарх Московский и всея Руси В.Путину.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРИАРХ, ДОНБАСС, ПЛЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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