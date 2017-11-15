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Финансы 15.11.2017 16:59

Чистая прибыль Akkord Senaye Tikinti за 2016г составила около 19 млн манатов

Чистая прибыль ОАО "Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti" (Азербайджан) за 2016 год составила 18 млн 785 тыс. манатов против убытка в размере 77,2 млн манатов за 2015 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно финотчетности, за 2016 год доходы Akkord составили 131 млн 227 тыс. манатов (спад на 27,8%). При этом себестоимость услуг и продаж составила 102,035 млн манатов (спад на 28,6%).

Согласно финансовой отчетности, Akkord увеличила в 2016 году активы на 68,9% - до 1 млрд 224,347 млн манатов. При этом в 2016 году краткосрочные активы увеличились на 17,2% - до 589,58 млн манатов, долгосрочные активы – в 2,9 раза - до 634,767 млн манатов.

Обязательства на 1 января 2017 года равны 852,223 млн манатов (рост на 18,8%), в том числе краткосрочные – 304,532 млн манатов, долгосрочные – 547,691 млн манатов.

Капитал общества равен 372,124 млн манатов, в том числе уставный капитал – 74 млн 112,5 тыс. манатов (не изменился).

«Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» была учреждена в августе 2010 года. Ее акционерами являются одно юридическое лицо и два физических лица. Корпорация работает в двух сегментах – строительство и производство. В частности, она занимается производством различных строительных материалов, является подрядчиком ряда проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания также занимается строительством жилых комплексов в Баку и Абшеронском полуострове. Кроме этого, компания реализует различные проекты за рубежом.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AKKORD, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]